Wieś domków Empathia Village Sejselskie ostrova
Wieś domków Empathia Village Sejselskie ostrova
Baie Lazare, Seszele
od
$750,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 310–450 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nasz domek wieś znajduje się na szczycie wzgórza, który oferuje panoramiczny widok na ocean i dżunglę. W sumie wieś ma 31 willi o powierzchni 320-450 m2, które znajdują się na działkach od 6 do 20 akrów. Wszystkie wille są oferowane z wykończeniem projektanta i zainstalowaną kuchnią.We wsi E…
Deweloper
Kensington Construction
Deweloper
Kensington Construction
Języki komunikacji
English, Русский
