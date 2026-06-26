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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baqa, Arabia Saudyjska

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mieszkania
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6 obiektów total found
Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194656Cena: 63,456 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkowi…
$72,190
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Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194658Cena: 66,878 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkowi…
$76,083
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Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/6
dowód tożsamości 34194660Cena: 98,736 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkowi…
$112,326
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194666Cena: 106,820 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkow…
$121,523
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Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34194654Cena: 60,543 euro Populacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkow…
$68,876
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Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34194662Cena: 103,309 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkow…
$117,529
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Parametry nieruchomości w Baqa, Arabia Saudyjska

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