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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Południowy Okręg Federalny, Rosja

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Soczi
3
Kraj Krasnodarski
4
Obwód rostowski
3
7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 22 m² w town district of Sochi, Rosja
Nieruchomości komercyjne 22 m²
town district of Sochi, Rosja
Powierzchnia 22 m²
ярт. 137060546 Со (DARMOWY GATE) ◾️◾️◾️4 ◾️◾️◾️◾️Сервис, ра ◾️◾️◾️◾️◾️Со️◾️◾️◾️
$143,220
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Hotel 600 m² w Kabardynka, Rosja
Hotel 600 m²
Kabardynka, Rosja
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3/3
Przynoszę do Państwa uwagi gotowy-wykonane biznesowy budynek mieszkalny z 21 pokoje gościnne…
$2,30M
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Hotel 138 m² w town district of Sochi, Rosja
Hotel 138 m²
town district of Sochi, Rosja
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 10
Pokój hotelowy na sprzedaż, 137.70 m2Kompleks hotelowy "Nesky garden"1 literaWejście 1 z 8Pi…
$1,70M
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International Property AlertInternational Property Alert
Magazyn 2 700 m² w Rostów nad Donem, Rosja
Magazyn 2 700 m²
Rostów nad Donem, Rosja
Powierzchnia 2 700 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 2700…
$50,172
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Magazyn 5 030 m² w Rostów nad Donem, Rosja
Magazyn 5 030 m²
Rostów nad Donem, Rosja
Powierzchnia 5 030 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 5200…
$93,469
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Restaurant complex in Berdyansk w Zolotaya Kosa, Rosja
Restaurant complex in Berdyansk
Zolotaya Kosa, Rosja
Powierzchnia 245 m²
Sprzedaż gotowej restauracji.Berdyańsk, wybrzeże Azowa.Zdjęcia kompleksu restauracji zostaną…
$691,872
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne w Soczi, Rosja
Nieruchomości inwestycyjne
Soczi, Rosja
OFERTA DLA INWESTORA Hotel and Wellness Center na Krasnaya Polyana   1. Istota wniosku   Res…
$509,08M
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