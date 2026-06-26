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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kraj Krasnodarski, Rosja

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Soczi
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4 obiekty total found
Hotel 600 m² w Kabardynka, Rosja
Hotel 600 m²
Kabardynka, Rosja
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3/3
Przynoszę do Państwa uwagi gotowy-wykonane biznesowy budynek mieszkalny z 21 pokoje gościnne…
$2,30M
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Nieruchomości komercyjne 22 m² w town district of Sochi, Rosja
Nieruchomości komercyjne 22 m²
town district of Sochi, Rosja
Powierzchnia 22 m²
ярт. 137060546 Со (DARMOWY GATE) ◾️◾️◾️4 ◾️◾️◾️◾️Сервис, ра ◾️◾️◾️◾️◾️Со️◾️◾️◾️
$139,641
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Hotel 138 m² w town district of Sochi, Rosja
Hotel 138 m²
town district of Sochi, Rosja
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 10
Pokój hotelowy na sprzedaż, 137.70 m2Kompleks hotelowy "Nesky garden"1 literaWejście 1 z 8Pi…
$1,70M
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Nieruchomości inwestycyjne w Soczi, Rosja
Nieruchomości inwestycyjne
Soczi, Rosja
OFERTA DLA INWESTORA Hotel and Wellness Center na Krasnaya Polyana   1. Istota wniosku   Res…
$509,08M
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