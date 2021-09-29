  1. Realting.com
Wioska domków Sosnovyj plaz

Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
;
19
ID: 27534
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2346
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vyborgsky District
  • Miasto
    Primorskoe gorodskoe poselenie

O kompleksie

Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!

Lokalizacja:
100 km od CAD
→ Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus.
→ W najbliższych osadach Yermilovo i Red Valley, zlokalizowanych 10 minut samochodem, jest wszystko, czego potrzebujesz: sklep Magnit, przedszkola, szkółki i szkoły, kawiarnie, biura pocztowe i banki, szpital, ambulans, Świątynia Pierwszych Najwyższych Apostołów Piotra i Pawła.

Inżynieria i infrastruktura:
Energia elektryczna 15 kW (w ramach 861 rezolucji)
Centralne zaopatrzenie w wodę (w wielu obszarach)
→ Internet
BCP z ogrodzeniem fasady
→ Szerokie drogi - okruchy asfaltowe, otwarty system odprowadzania wody
→ Terytorium rekreacji na brzegu jeziora

Warunki zakupu:
→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach
→ Utrzymanie od ceny jak z 100% płatności! bez odsetek przez pierwsze 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;
Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia
→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów

Gwarancja:
→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty
→ Projekt jest realizowany przez FACT.
→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny

Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!
5 Budynki w LO
→ Obszary otoczone przez lasy i jeziora
→ Zakup bezpośrednio od właściciela strony


Posiadanie domu nr 26 jest możliwe. Numer katastralny: 47: 01: 1314001: 1988

Lokalizacja na mapie

Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
