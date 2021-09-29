Wioska domków Sosnovyj plaz

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!
Lokalizacja: 100 km od CAD → Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus. → W najbliższych osadach Yermilovo i Red Valley, zlokalizowanych 10 minut samochodem, jest wszystko, czego potrzebujesz: sklep Magnit, przedszkola, szkółki i szkoły, kawiarnie, biura pocztowe i banki, szpital, ambulans, Świątynia Pierwszych Najwyższych Apostołów Piotra i Pawła.
Inżynieria i infrastruktura: Energia elektryczna 15 kW (w ramach 861 rezolucji) Centralne zaopatrzenie w wodę (w wielu obszarach) → Internet BCP z ogrodzeniem fasady → Szerokie drogi - okruchy asfaltowe, otwarty system odprowadzania wody → Terytorium rekreacji na brzegu jeziora
Warunki zakupu: → Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach → Utrzymanie od ceny jak z 100% płatności! bez odsetek przez pierwsze 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji; Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia → Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów
Gwarancja: → Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty → Projekt jest realizowany przez FACT. → Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny
Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron! 5 Budynki w LO → Obszary otoczone przez lasy i jeziora → Zakup bezpośrednio od właściciela strony
Posiadanie domu nr 26 jest możliwe. Numer katastralny: 47: 01: 1314001: 1988
Lokalizacja na mapie
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.