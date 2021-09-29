Wioska domków Sosnovyj plaz

Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!



Lokalizacja:

100 km od CAD

→ Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus.

→ W najbliższych osadach Yermilovo i Red Valley, zlokalizowanych 10 minut samochodem, jest wszystko, czego potrzebujesz: sklep Magnit, przedszkola, szkółki i szkoły, kawiarnie, biura pocztowe i banki, szpital, ambulans, Świątynia Pierwszych Najwyższych Apostołów Piotra i Pawła.



Inżynieria i infrastruktura:

Energia elektryczna 15 kW (w ramach 861 rezolucji)

Centralne zaopatrzenie w wodę (w wielu obszarach)

→ Internet

BCP z ogrodzeniem fasady

→ Szerokie drogi - okruchy asfaltowe, otwarty system odprowadzania wody

→ Terytorium rekreacji na brzegu jeziora



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Utrzymanie od ceny jak z 100% płatności! bez odsetek przez pierwsze 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia

→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów



Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.

→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny



Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!

5 Budynki w LO

→ Obszary otoczone przez lasy i jeziora

→ Zakup bezpośrednio od właściciela strony





Posiadanie domu nr 26 jest możliwe. Numer katastralny: 47: 01: 1314001: 1988