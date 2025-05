Kompleks mieszkalny RANTA RESIDENCE

Do końca marca, PROMOCJA OFERTOWAŁA PONIEDZIAŁEK W ODNIESIENIU OD 5 DO 15% + POKÓJ SKŁADOWY JAKO GIFT!

Projekt studia Intercolumnium składa się z 14 czteropiętrowych budynków zbudowanych z wykorzystaniem technologii budowlanych z cegły i monolitu.

Fasady domów wykonane są w jednym stylu architektonicznym z wykorzystaniem naturalnych materiałów i paneli dekoracyjnych, różnych w kolorze i teksturze. Grupy frontowe i hale zdobione są dekoracyjnymi wykończeniami w odcieniach naturalnych z wykorzystaniem naturalnych materiałów.

Pomieszczenia dla wózków inwalidzkich są przeznaczone dla mieszkańców każdego przedpokoju, miejsca do przechowywania rowerów na parterze oraz magazynów.

Projekt prezentuje oryginalne funkcjonalne układy od 1 do 3 pokojowych apartamentów z przestronnymi kuchniami i łazienkami z oknami, garderobami.

Istnieją apartamenty dwupoziomowe z 5-metrowymi oknami i apartamentami z drugim światłem, a na 1 piętrze znajdują się wille z oddzielnym wejściem, patio i ogród z przodu.

44 apartamenty mają specjalny widok.

Są one dostępne do wynajęcia z White box wykończenia, wysokości sufitu 3 metrów i powiększone okna.

Krajobraz projektu został opracowany przez studio krajobrazowe L.BURO.

Istnieją 3 aleje spacerowe, amfiteatr, przestrzeń współpracy z otwartym powietrzem, obszary rekreacyjne, place zabaw, paleniska, rzeźby i ogrody ziołowe, pawilon barbecue, i obiekt sztuki wodnej na terenie zamkniętym od samochodów.

Streetball, teren treningowy, sprzęt do ćwiczeń, a także kort tenisowy na dachu parkingu są przeznaczone do uprawiania sportu. Istnieje 24-godzinny system nadzoru wideo na dziedzińcu kompleksu, dostęp jest zapewniony przez lobby.

Kompleks mieszkalny posiada własne przedszkola i szkoły podstawowej. Dla właścicieli samochodów istnieje oddzielny ogrzewany wielopoziomowy parking z monitoringiem wideo okrągłego zegara z możliwością zainstalowania osobistej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Kompleks mieszkalny znajduje się w ekologicznie czystym obszarze w mieście Zelenogorsk. W pobliżu znajdują się sklepy, apteki, siłownie, kawiarnie. Obszary chronione, takie jak jezioro Shchuchye, bagno Lammin- Suo, krajobraz przyrodniczy Haapala, gaj Lindulovskaya i wybrzeże Komarovsky są dostępne w transporcie.

Do Zatoki Fińskiej można dojechać samochodem w 10 minut, 30 minut pieszo, 20 minut do ZSD i 50 minut do stacji metra Begovaya.

Wykończenie: Czyste "białe pudełko" DDU, MPCP, KP •

Można odmówić wykończenia tylko na rzecz Bez wykończenia Podłoga: przepuszczona, łazienka - wodoszczelne Ściany: prosty tynk (z wyjątkiem łazienki)

Pułap: bez wykończenia Elektryka: gniazda, przełączniki Inne: liczniki, autonomiczne czujniki dymu, metalowe drzwi wejściowe.