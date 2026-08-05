Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rumunia
  3. Bukareszt
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Bukareszt, Rumunia

;
nieruchomości komercyjne
11
hotele
4
Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Gotowy biznes 25 m² w Bukareszt, Rumunia
Gotowy biznes 25 m²
Bukareszt, Rumunia
Powierzchnia 25 m²
Inwestycja w pokój hotelowy w Bukareszcie: Wyndham Garden w pobliżu lotniska Henri CoandăSzu…
$223,708
Zostaw prośbę
Gotowy biznes 25 m² w Bukareszt, Rumunia
Gotowy biznes 25 m²
Bukareszt, Rumunia
Powierzchnia 25 m²
Inwestycje kapitałowe w pokoju hotelowym w Bukareszcie: Wyndham Garden w pobliżu lotniska He…
$56,215
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się