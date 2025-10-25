Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rumunia
  3. Bukareszt
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bukareszt, Rumunia

9 obiektów total found
New Medical Clinic for Sale w Bukareszt, Rumunia
New Medical Clinic for Sale
Bukareszt, Rumunia
Powierzchnia 1 265 m²
Liczba kondygnacji 3
We present to you an opportunity to acquire a prime plot of land measuring 14,600 sqm locate…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Agencja
North Real Estate
Języki komunikacji
English
9% Yield Office Building for Sale w Voluntari, Rumunia
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Rumunia
Powierzchnia 7 100 m²
Liczba kondygnacji 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80M
Zostaw prośbę
Agencja
North Real Estate
Języki komunikacji
English
READY BUSINESS w Bukareszt, Rumunia
READY BUSINESS
Bukareszt, Rumunia
Powierzchnia 125 000 m²
Biznes gotowyCentrum handlowe w Bukareszcie, Rumunia. 125,000 m ², 85% dzierżawione.Nie świa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
21.500 euro/ month rent Shopping Centre w Bukareszt, Rumunia
21.500 euro/ month rent Shopping Centre
Bukareszt, Rumunia
Liczba kondygnacji 1
We offer you for sale a new commercial property rented for medium term. Great investment opp…
$4,35M
Zostaw prośbę
Agencja
North Real Estate
Języki komunikacji
English
Hotel 70 Rooms Built 2008 w Bukareszt, Rumunia
Hotel 70 Rooms Built 2008
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 70
Powierzchnia 4 510 m²
Liczba kondygnacji 5
We present to you a 2008 constructed building featuring an impressive usable area of 4510 sq…
$5,24M
Zostaw prośbę
Agencja
North Real Estate
Języki komunikacji
English
Modern Hotel 80% occupancy rate w Bukareszt, Rumunia
Modern Hotel 80% occupancy rate
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 70
Powierzchnia 2 300 m²
Liczba kondygnacji 5
We present to you a contemporary hotel available for purchase in the Northern region of Buch…
$5,25M
Zostaw prośbę
Agencja
North Real Estate
Języki komunikacji
English
Hotel 25 m² w Bukareszt, Rumunia
Hotel 25 m²
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Nowoczesny czterogwiazdkowy hotel z 270 pokojami, położony zaledwie 150 metrów od terminalu …
$233,193
Zostaw prośbę
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
10% Yield fully rented warehouse w Bukareszt, Rumunia
10% Yield fully rented warehouse
Bukareszt, Rumunia
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 1
We present to you a new warehouse available for sale, fully leased to six tenants spanning v…
$2,23M
Zostaw prośbę
Agencja
North Real Estate
Języki komunikacji
English
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) w Bukareszt, Rumunia
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Bukareszt, Rumunia
Powierzchnia 11 485 m²
Liczba kondygnacji 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07M
Zostaw prośbę
Agencja
North Real Estate
Języki komunikacji
English
