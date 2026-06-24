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Nowe budynki na sprzedaż w powiat nowodworski

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Kamienica Hygge Marina, Phase 2
Kamienica Hygge Marina, Phase 2
Kamienica Hygge Marina, Phase 2
Kamienica Hygge Marina, Phase 2
Kamienica Hygge Marina, Phase 2
Jantar, Polska
od
$137,606
VAT
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 48–75 m²
32 obiekty nieruchomości 32
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
48.0 – 64.6
159,386 – 283,149
Mieszkanie 4 pokoi
69.9 – 75.0
249,040 – 315,663
Deweloper
BudinvestNord
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Kamienica Hygge Marina, Phase 1A
Kamienica Hygge Marina, Phase 1A
Kamienica Hygge Marina, Phase 1A
Kamienica Hygge Marina, Phase 1A
Kamienica Hygge Marina, Phase 1A
Jantar, Polska
od
$137,125
VAT
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 48–58 m²
17 obiekty nieruchomości 17
Hygge Marina jest kameralnym kompleksem mieszkalnym 43-letnich domów w miejscowości Yantar na Wisły Spit w Polsce. Domy o powierzchni od 48 do 75 m2 znajdują się zaledwie 1,5 km od Morza Bałtyckiego, każdy z własnym ogrodem i tarasem. Projekt łączy w sobie nowoczesną architekturę, naturalne …
Deweloper
BudinvestNord
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Kamienica Hygge Marina, Phase 1B
Kamienica Hygge Marina, Phase 1B
Kamienica Hygge Marina, Phase 1B
Kamienica Hygge Marina, Phase 1B
Kamienica Hygge Marina, Phase 1B
Jantar, Polska
od
$137,606
VAT
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 48–70 m²
21 obiekt nieruchomości 21
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
48.0 – 64.6
159,386 – 214,506
Mieszkanie 4 pokoi
69.9
232,105
Deweloper
BudinvestNord
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