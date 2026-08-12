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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Plonsk, Polska

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Szeromin, Polska
Dom 5 pokojów
Szeromin, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Piętro 1/2
WYJĄTKOWA REZYDENCJA PREMIUM Z BALA | 330 m² | DZIAŁKA 3 650 m² | ARCELIN | 2 690 000 ZŁ PRY…
$721,646
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Parametry nieruchomości w gmina Plonsk, Polska

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