  2. Cypr Północny
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Orchard

Kompleks mieszkalny Orchard

Agios Sergios, Cypr Północny
od
$161,189
VAT
BTC
1.9173153
ETH
100.4946947
USDT
159 365.4227368
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
ID: 34001
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Yenibogazici Belediyesi
  • Wioska
    Agios Sergios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Nowoczesny ogród Lifestyle Blisko Morza Śródziemnego 🌊

Położony w Yeniboğaziçi - historycznie bogaty obszar w pobliżu złotych śródziemnomorskich plaż i starożytnego miasta Salamis.

🏖 1 km do plaży
🏙 8 km do centrum Famagusta
🏥 6 km do szpitala
🎓 6 km do Eastern Mediterranean University
🏫 2 km do Near East College
🏛 4 km do ruin Salamis
✈ 40 km do lotniska Ercan

-

🌿 O projekcie

• Całkowita powierzchnia gruntów powyżej 50.000 m ²
• Nowoczesny kompleks mieszkalny willi i apartamentów
• Innowacyjna koncepcja krajobrazu i ogrodu
• Zaprojektowany do pokojowego śródziemnomorskiego stylu życia

Każdy taras staje się prywatnym plenerem.

-

🌴 Urządzenia

🏊 Basen kryty i odkryty
👶 Baseny dla dzieci i place zabaw
🏋️ Siłownia
🎾 Kort tenisowy
🏐 Siatkówka plażowa
Xiao Sauna
🍽 Restauracja
👧 Kids club
🛒 Superrynek
🌳 Obszary parkowe
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

-

🏡 Rodzaje własności

🍓 Berry Villas

Domy trzypokojowe
183 m ²
Plotki: 140- 240 m ²

🥭 Mango Villas

3 sypialnie, 3 łazienki
177 m ²
Plotki: 287- 475 m ²
Odłączony & półautomatyczny z prywatnymi basenami.

🍎 Apple Villas

4 sypialnie, 5 łazienki
310 m ²
Plotki: 410- 530 m ²
Opcjonalny prywatny basen.

🌰 Apartamenty migdałowe

Bloki dwupiętrowe
Studio, 1 i 2-pokojowe
Centralna lokalizacja w kompleksie.

🍋 Limy Apartamenty

Najbardziej prywatna i zielona strefa
Studio, 1-, 2-, 3-pokojowe
Balkony z widokiem na palmy i basen.

🌺 Apartamenty Lotus

Rozkład wokół największego basenu w Orchard
Studio, 1 i 2-pokojowe
Panoramiczne widoki i dostęp do restauracji.

-

📍 Yeniboğaziçi Advantages

• Restauracje i bary
• Supermarkety i piekarnie
• Blisko East College
• 5-gwiazdkowy Salamis Bay Hotel
• Plaże wyposażone w Sandy
• Uniwersytet Stanowy UGW (akredytacja międzynarodowa)

Orchard łączy naturę, nowoczesną architekturę i pełną infrastrukturę stylu życia.
Doskonały wybór na życie, wakacje lub długoterminowe inwestycje 🌿✨

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 124.0
Cena za m², USD 2,118
Cena mieszkania, USD 262,604

Lokalizacja na mapie

Agios Sergios, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
