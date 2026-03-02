Kompleks mieszkalny Orchard

Nowoczesny ogród Lifestyle Blisko Morza Śródziemnego 🌊

Położony w Yeniboğaziçi - historycznie bogaty obszar w pobliżu złotych śródziemnomorskich plaż i starożytnego miasta Salamis.

🏖 1 km do plaży

🏙 8 km do centrum Famagusta

🏥 6 km do szpitala

🎓 6 km do Eastern Mediterranean University

🏫 2 km do Near East College

🏛 4 km do ruin Salamis

✈ 40 km do lotniska Ercan

-

🌿 O projekcie

• Całkowita powierzchnia gruntów powyżej 50.000 m ²

• Nowoczesny kompleks mieszkalny willi i apartamentów

• Innowacyjna koncepcja krajobrazu i ogrodu

• Zaprojektowany do pokojowego śródziemnomorskiego stylu życia

Każdy taras staje się prywatnym plenerem.

-

🌴 Urządzenia

🏊 Basen kryty i odkryty

👶 Baseny dla dzieci i place zabaw

🏋️ Siłownia

🎾 Kort tenisowy

🏐 Siatkówka plażowa

Xiao Sauna

🍽 Restauracja

👧 Kids club

🛒 Superrynek

🌳 Obszary parkowe

🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

-

🏡 Rodzaje własności

🍓 Berry Villas

Domy trzypokojowe

183 m ²

Plotki: 140- 240 m ²

🥭 Mango Villas

3 sypialnie, 3 łazienki

177 m ²

Plotki: 287- 475 m ²

Odłączony & półautomatyczny z prywatnymi basenami.

🍎 Apple Villas

4 sypialnie, 5 łazienki

310 m ²

Plotki: 410- 530 m ²

Opcjonalny prywatny basen.

🌰 Apartamenty migdałowe

Bloki dwupiętrowe

Studio, 1 i 2-pokojowe

Centralna lokalizacja w kompleksie.

🍋 Limy Apartamenty

Najbardziej prywatna i zielona strefa

Studio, 1-, 2-, 3-pokojowe

Balkony z widokiem na palmy i basen.

🌺 Apartamenty Lotus

Rozkład wokół największego basenu w Orchard

Studio, 1 i 2-pokojowe

Panoramiczne widoki i dostęp do restauracji.

-

📍 Yeniboğaziçi Advantages

• Restauracje i bary

• Supermarkety i piekarnie

• Blisko East College

• 5-gwiazdkowy Salamis Bay Hotel

• Plaże wyposażone w Sandy

• Uniwersytet Stanowy UGW (akredytacja międzynarodowa)

Orchard łączy naturę, nowoczesną architekturę i pełną infrastrukturę stylu życia.

Doskonały wybór na życie, wakacje lub długoterminowe inwestycje 🌿✨