Kompleks mieszkalny Orchard

Nowoczesny ogród Lifestyle Blisko Morza Śródziemnego 🌊
Położony w Yeniboğaziçi - historycznie bogaty obszar w pobliżu złotych śródziemnomorskich plaż i starożytnego miasta Salamis.
🏖 1 km do plaży
🏙 8 km do centrum Famagusta
🏥 6 km do szpitala
🎓 6 km do Eastern Mediterranean University
🏫 2 km do Near East College
🏛 4 km do ruin Salamis
✈ 40 km do lotniska Ercan
-
🌿 O projekcie
• Całkowita powierzchnia gruntów powyżej 50.000 m ²
• Nowoczesny kompleks mieszkalny willi i apartamentów
• Innowacyjna koncepcja krajobrazu i ogrodu
• Zaprojektowany do pokojowego śródziemnomorskiego stylu życia
Każdy taras staje się prywatnym plenerem.
-
🌴 Urządzenia
🏊 Basen kryty i odkryty
👶 Baseny dla dzieci i place zabaw
🏋️ Siłownia
🎾 Kort tenisowy
🏐 Siatkówka plażowa
Xiao Sauna
🍽 Restauracja
👧 Kids club
🛒 Superrynek
🌳 Obszary parkowe
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7
-
🏡 Rodzaje własności
🍓 Berry Villas
Domy trzypokojowe
183 m ²
Plotki: 140- 240 m ²
🥭 Mango Villas
3 sypialnie, 3 łazienki
177 m ²
Plotki: 287- 475 m ²
Odłączony & półautomatyczny z prywatnymi basenami.
🍎 Apple Villas
4 sypialnie, 5 łazienki
310 m ²
Plotki: 410- 530 m ²
Opcjonalny prywatny basen.
🌰 Apartamenty migdałowe
Bloki dwupiętrowe
Studio, 1 i 2-pokojowe
Centralna lokalizacja w kompleksie.
🍋 Limy Apartamenty
Najbardziej prywatna i zielona strefa
Studio, 1-, 2-, 3-pokojowe
Balkony z widokiem na palmy i basen.
🌺 Apartamenty Lotus
Rozkład wokół największego basenu w Orchard
Studio, 1 i 2-pokojowe
Panoramiczne widoki i dostęp do restauracji.
-
📍 Yeniboğaziçi Advantages
• Restauracje i bary
• Supermarkety i piekarnie
• Blisko East College
• 5-gwiazdkowy Salamis Bay Hotel
• Plaże wyposażone w Sandy
• Uniwersytet Stanowy UGW (akredytacja międzynarodowa)
Orchard łączy naturę, nowoczesną architekturę i pełną infrastrukturę stylu życia.
Doskonały wybór na życie, wakacje lub długoterminowe inwestycje 🌿✨