  Mieszkanie w nowym budynku NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Mieszkanie w nowym budynku NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Kazivera, Cypr Północny
$103,282
$42/m²
17
ID: 27460
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Lefke District
  • Miasto
    Lefke Belediyesi
  • Wioska
    Kazivera

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

O kompleksie

O projekcie

Aphrodite Aqua to najnowsza faza renomowanej inwestycji Aphrodite, położonej bezpośrednio na piaszczystym wybrzeżu Gaziveren na Cyprze Północnym. Dwie nowoczesne wieże o 14 kondygnacjach oferują połączenie życia nad morzem, światowej klasy udogodnień i zapierających dech w piersiach widoków na Morze Śródziemne. Projekt został zaprojektowany zarówno pod kątem wypoczynku, jak i inwestycji, łącząc luksus życia przy plaży z długoterminową wartością.

Najważniejsze atuty:

  • Inwestycja przy samej plaży w Gaziveren

  • Dwie wieże po 14 pięter, łącznie 328 mieszkań

  • Panoramiczne widoki na morze i góry

  • Basen infinity i siłownia na dachu, aquapark

  • Część kompleksu Aphrodite Resort z pełnym spa & wellness

Dostępne typy mieszkań

Aphrodite Aqua oferuje szeroki wybór stylowych apartamentów nadmorskich, zaprojektowanych z myślą o komforcie i stylu życia.

  • Kawalerka

  • Apartament 1-pokojowy

  • Apartament dwupoziomowy 1-pokojowy

  • Apartament dwupoziomowy 3-pokojowy

Atuty lokalizacji

Inwestycja znajduje się w Gaziveren, w dystrykcie Güzelyurt, z bezpośrednim dostępem do plaży i bliskością kluczowych punktów.

  • 10 minut do centrum Güzelyurt

  • 15 minut do Lefke / przejścia granicznego

  • 30 minut do Nikozji (Lefkoşa)

  • 50 minut do Kyrenii (Girne)

  • 1 godzina do ośrodka narciarskiego

  • Atrakcje: ruiny Soli i Pałac Vouni

Udogodnienia

Aphrodite Aqua oferuje szeroki zakres luksusowych udogodnień zapewniających relaks i aktywny styl życia.

  • Prywatna plaża z mariną i sportami wodnymi

  • Aquapark i baseny zewnętrzne

  • Basen infinity i siłownia na dachu

  • Nowoczesna siłownia, joga i strefy wellness

  • Centrum spa & wellness z zabiegami

  • Restauracje nad morzem i bary przy basenach

  • Plac zabaw i ogrody krajobrazowe

Opcje płatności

Blok Aqua A: 50% wpłaty początkowej, pozostałe 50% w ratach bez odsetek przez 30 miesięcy.

Dlaczego warto inwestować w Gaziveren

Kup mieszkanie bezpośrednio od dewelopera w Gaziveren z widokiem na morze, dostępem do plaży i elastycznymi warunkami płatności. Gaziveren to jedna z najszybciej rozwijających się stref turystycznych i wellness na Cyprze Północnym, oferująca wysoki popyt najmu, wzrost wartości nieruchomości oraz unikalny śródziemnomorski styl życia.

O nas

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym świecie.

Lokalizacja na mapie

Kazivera, Cypr Północny

