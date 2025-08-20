Mieszkanie w nowym budynku NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

O projekcie
Aphrodite Aqua to najnowsza faza renomowanej inwestycji Aphrodite, położonej bezpośrednio na piaszczystym wybrzeżu Gaziveren na Cyprze Północnym. Dwie nowoczesne wieże o 14 kondygnacjach oferują połączenie życia nad morzem, światowej klasy udogodnień i zapierających dech w piersiach widoków na Morze Śródziemne. Projekt został zaprojektowany zarówno pod kątem wypoczynku, jak i inwestycji, łącząc luksus życia przy plaży z długoterminową wartością.
Najważniejsze atuty:
Inwestycja przy samej plaży w Gaziveren
Dwie wieże po 14 pięter, łącznie 328 mieszkań
Panoramiczne widoki na morze i góry
Basen infinity i siłownia na dachu, aquapark
Część kompleksu Aphrodite Resort z pełnym spa & wellness
Dostępne typy mieszkań
Aphrodite Aqua oferuje szeroki wybór stylowych apartamentów nadmorskich, zaprojektowanych z myślą o komforcie i stylu życia.
Kawalerka
Apartament 1-pokojowy
Apartament dwupoziomowy 1-pokojowy
Apartament dwupoziomowy 3-pokojowy
Atuty lokalizacji
Inwestycja znajduje się w Gaziveren, w dystrykcie Güzelyurt, z bezpośrednim dostępem do plaży i bliskością kluczowych punktów.
10 minut do centrum Güzelyurt
15 minut do Lefke / przejścia granicznego
30 minut do Nikozji (Lefkoşa)
50 minut do Kyrenii (Girne)
1 godzina do ośrodka narciarskiego
Atrakcje: ruiny Soli i Pałac Vouni
Udogodnienia
Aphrodite Aqua oferuje szeroki zakres luksusowych udogodnień zapewniających relaks i aktywny styl życia.
Prywatna plaża z mariną i sportami wodnymi
Aquapark i baseny zewnętrzne
Basen infinity i siłownia na dachu
Nowoczesna siłownia, joga i strefy wellness
Centrum spa & wellness z zabiegami
Restauracje nad morzem i bary przy basenach
Plac zabaw i ogrody krajobrazowe
Opcje płatności
Blok Aqua A: 50% wpłaty początkowej, pozostałe 50% w ratach bez odsetek przez 30 miesięcy.
Dlaczego warto inwestować w Gaziveren
Kup mieszkanie bezpośrednio od dewelopera w Gaziveren z widokiem na morze, dostępem do plaży i elastycznymi warunkami płatności. Gaziveren to jedna z najszybciej rozwijających się stref turystycznych i wellness na Cyprze Północnym, oferująca wysoki popyt najmu, wzrost wartości nieruchomości oraz unikalny śródziemnomorski styl życia.
