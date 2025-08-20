Mieszkanie w nowym budynku NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

O projekcie

Aphrodite Aqua to najnowsza faza renomowanej inwestycji Aphrodite, położonej bezpośrednio na piaszczystym wybrzeżu Gaziveren na Cyprze Północnym. Dwie nowoczesne wieże o 14 kondygnacjach oferują połączenie życia nad morzem, światowej klasy udogodnień i zapierających dech w piersiach widoków na Morze Śródziemne. Projekt został zaprojektowany zarówno pod kątem wypoczynku, jak i inwestycji, łącząc luksus życia przy plaży z długoterminową wartością.

Najważniejsze atuty:

Inwestycja przy samej plaży w Gaziveren

Dwie wieże po 14 pięter, łącznie 328 mieszkań

Panoramiczne widoki na morze i góry

Basen infinity i siłownia na dachu, aquapark

Część kompleksu Aphrodite Resort z pełnym spa & wellness

Dostępne typy mieszkań

Aphrodite Aqua oferuje szeroki wybór stylowych apartamentów nadmorskich, zaprojektowanych z myślą o komforcie i stylu życia.

Kawalerka

Apartament 1-pokojowy

Apartament dwupoziomowy 1-pokojowy

Apartament dwupoziomowy 3-pokojowy

Atuty lokalizacji

Inwestycja znajduje się w Gaziveren, w dystrykcie Güzelyurt, z bezpośrednim dostępem do plaży i bliskością kluczowych punktów.

10 minut do centrum Güzelyurt

15 minut do Lefke / przejścia granicznego

30 minut do Nikozji (Lefkoşa)

50 minut do Kyrenii (Girne)

1 godzina do ośrodka narciarskiego

Atrakcje: ruiny Soli i Pałac Vouni

Udogodnienia

Aphrodite Aqua oferuje szeroki zakres luksusowych udogodnień zapewniających relaks i aktywny styl życia.

Prywatna plaża z mariną i sportami wodnymi

Aquapark i baseny zewnętrzne

Basen infinity i siłownia na dachu

Nowoczesna siłownia, joga i strefy wellness

Centrum spa & wellness z zabiegami

Restauracje nad morzem i bary przy basenach

Plac zabaw i ogrody krajobrazowe

Opcje płatności

Blok Aqua A: 50% wpłaty początkowej, pozostałe 50% w ratach bez odsetek przez 30 miesięcy.

Dlaczego warto inwestować w Gaziveren

Kup mieszkanie bezpośrednio od dewelopera w Gaziveren z widokiem na morze, dostępem do plaży i elastycznymi warunkami płatności. Gaziveren to jedna z najszybciej rozwijających się stref turystycznych i wellness na Cyprze Północnym, oferująca wysoki popyt najmu, wzrost wartości nieruchomości oraz unikalny śródziemnomorski styl życia.

O nas

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym świecie.