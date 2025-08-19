Mieszkanie w nowym budynku NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

O projekcie
West One 13 to w pełni umeblowane mieszkanie z 2 sypialniami na sprzedaż w Kyrenii (Girne), na północy Cypru. Zaledwie 290 metrów od plaży, ta gotowa do zamieszkania nieruchomość posiada turecki akt własności, co czyni ją idealnym wyborem dla zagranicznych nabywców poszukujących mieszkania przy plaży na Cyprze Północnym, bezpośrednio od dewelopera.
Kluczowe atuty
290 m do plaży
Centralna lokalizacja w Kyrenii z pełną infrastrukturą miejską
Turecki akt własności, odpowiedni dla obcokrajowców
W pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania
Dostępne typy mieszkań
West One 13 oferuje:
Mieszkanie z 2 sypialniami, w pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania
Atuty lokalizacji
Położone w samym sercu Kyrenii (Girne), jednego z głównych ośrodków nieruchomości na Cyprze Północnym:
290 m do plaży
Sklepy, restauracje i usługi w zasięgu spaceru
Łatwy dostęp do nowoczesnej infrastruktury
Prestiżowa lokalizacja w centrum Kyrenii
Udogodnienia
Cechy wyróżniające tę nieruchomość dla kupujących i inwestorów:
Centralna lokalizacja blisko plaży
Wysoka jakość budowy i wykończeń
Turecki akt własności z natychmiastowym przeniesieniem
Dostępne miejsca parkingowe w okolicy
Opcje płatności
Zakup West One 13 można zabezpieczyć wpłatą zaliczki w wysokości 5 000 £. Pozostała kwota płatna jest jednorazowo przy podpisaniu umowy, co zapewnia prostą i przejrzystą transakcję bezpośrednio od dewelopera.
Dlaczego warto inwestować w West One 13, Kyrenia
West One 13 to wyjątkowa okazja zakupu gotowego mieszkania z 2 sypialniami w centrum Girne, Cypr Północny. Z plażą oddaloną zaledwie o 290 metrów, tureckim aktem własności i przejrzystą opcją płatności gotówką, ta nieruchomość łączy bezpieczeństwo, wygodę oraz wysoki potencjał najmu.
