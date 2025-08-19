  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne Belediyesi
  4. Mieszkanie w nowym budynku NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

Mieszkanie w nowym budynku NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

Karmi, Cypr Północny
od
$325,235
;
2
Zostawić wniosek
ID: 27440
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi
  • Wioska
    Karmi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

O kompleksie

O projekcie

West One 13 to w pełni umeblowane mieszkanie z 2 sypialniami na sprzedaż w Kyrenii (Girne), na północy Cypru. Zaledwie 290 metrów od plaży, ta gotowa do zamieszkania nieruchomość posiada turecki akt własności, co czyni ją idealnym wyborem dla zagranicznych nabywców poszukujących mieszkania przy plaży na Cyprze Północnym, bezpośrednio od dewelopera.

Kluczowe atuty

  • 290 m do plaży

  • Centralna lokalizacja w Kyrenii z pełną infrastrukturą miejską

  • Turecki akt własności, odpowiedni dla obcokrajowców

  • W pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania

Dostępne typy mieszkań

West One 13 oferuje:

  • Mieszkanie z 2 sypialniami, w pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania

Atuty lokalizacji

Położone w samym sercu Kyrenii (Girne), jednego z głównych ośrodków nieruchomości na Cyprze Północnym:

  • 290 m do plaży

  • Sklepy, restauracje i usługi w zasięgu spaceru

  • Łatwy dostęp do nowoczesnej infrastruktury

  • Prestiżowa lokalizacja w centrum Kyrenii

Udogodnienia

Cechy wyróżniające tę nieruchomość dla kupujących i inwestorów:

  • Centralna lokalizacja blisko plaży

  • Wysoka jakość budowy i wykończeń

  • Turecki akt własności z natychmiastowym przeniesieniem

  • Dostępne miejsca parkingowe w okolicy

Opcje płatności

Zakup West One 13 można zabezpieczyć wpłatą zaliczki w wysokości 5 000 £. Pozostała kwota płatna jest jednorazowo przy podpisaniu umowy, co zapewnia prostą i przejrzystą transakcję bezpośrednio od dewelopera.

Dlaczego warto inwestować w West One 13, Kyrenia

West One 13 to wyjątkowa okazja zakupu gotowego mieszkania z 2 sypialniami w centrum Girne, Cypr Północny. Z plażą oddaloną zaledwie o 290 metrów, tureckim aktem własności i przejrzystą opcją płatności gotówką, ta nieruchomość łączy bezpieczeństwo, wygodę oraz wysoki potencjał najmu.

O nas

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym Cyprze Północnym i nie tylko. Bez prowizji dla pośredników. Bez problemów. Tylko zweryfikowane projekty i przejrzysty zakup — prosto od dewelopera.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 111.0
Cena za m², USD 2,930
Cena mieszkania, USD 324,033

Lokalizacja na mapie

Karmi, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stilos Villa 2
Stylloi, Cypr Północny
od
$316,634
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$209,525
Apartamentowiec NCP-149 This exceptional beachfront development in Esentepe offers a new standard of Mediterranean
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$185,172
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$709,261
Apartamentowiec Sea Breeze
Trikomo, Cypr Północny
od
$117,363
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)
Karmi, Cypr Północny
od
$325,235
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Trikomo, Cypr Północny
od
$120,556
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Programista: EVO / CEBARGOS Development LTDLokalizacja: Iskele, Yeni Okręg IskeleOdległość do morza: 650 mO projekcieE- VOLVE jest innowacyjnym kompleksem mieszkaniowym, który tworzy nową erę automatyzacji i efektywności energetycznej.Litera "E" symbolizuje początek nowej ery, gdzie sztuczna…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$538,152
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Salamis
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Salamis
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$162,750
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się