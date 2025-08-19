Mieszkanie w nowym budynku NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

O projekcie

West One 13 to w pełni umeblowane mieszkanie z 2 sypialniami na sprzedaż w Kyrenii (Girne), na północy Cypru. Zaledwie 290 metrów od plaży, ta gotowa do zamieszkania nieruchomość posiada turecki akt własności, co czyni ją idealnym wyborem dla zagranicznych nabywców poszukujących mieszkania przy plaży na Cyprze Północnym, bezpośrednio od dewelopera.

Kluczowe atuty

290 m do plaży

Centralna lokalizacja w Kyrenii z pełną infrastrukturą miejską

Turecki akt własności, odpowiedni dla obcokrajowców

W pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania

Dostępne typy mieszkań

West One 13 oferuje:

Mieszkanie z 2 sypialniami, w pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania

Atuty lokalizacji

Położone w samym sercu Kyrenii (Girne), jednego z głównych ośrodków nieruchomości na Cyprze Północnym:

290 m do plaży

Sklepy, restauracje i usługi w zasięgu spaceru

Łatwy dostęp do nowoczesnej infrastruktury

Prestiżowa lokalizacja w centrum Kyrenii

Udogodnienia

Cechy wyróżniające tę nieruchomość dla kupujących i inwestorów:

Centralna lokalizacja blisko plaży

Wysoka jakość budowy i wykończeń

Turecki akt własności z natychmiastowym przeniesieniem

Dostępne miejsca parkingowe w okolicy

Opcje płatności

Zakup West One 13 można zabezpieczyć wpłatą zaliczki w wysokości 5 000 £. Pozostała kwota płatna jest jednorazowo przy podpisaniu umowy, co zapewnia prostą i przejrzystą transakcję bezpośrednio od dewelopera.

Dlaczego warto inwestować w West One 13, Kyrenia

West One 13 to wyjątkowa okazja zakupu gotowego mieszkania z 2 sypialniami w centrum Girne, Cypr Północny. Z plażą oddaloną zaledwie o 290 metrów, tureckim aktem własności i przejrzystą opcją płatności gotówką, ta nieruchomość łączy bezpieczeństwo, wygodę oraz wysoki potencjał najmu.

O nas

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym Cyprze Północnym i nie tylko. Bez prowizji dla pośredników. Bez problemów. Tylko zweryfikowane projekty i przejrzysty zakup — prosto od dewelopera.