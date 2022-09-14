Na zakup domu w Belgii nie każdy może sobie pozwolić — koszt metra kwadratowego jest wciąż dość wysoki (średnia krajowa to 2170), a oprocentowanie kredytów hipotecznych jest bardzo wysokie. Dlatego coraz więcej kupujących kieruje swoją uwagę na mieszkania lub małe domy. Właśnie takie znaleźliśmy na realting.pl — małe, przytulne i bardzo nietypowe.

W najbardziej malowniczym mieście Belgii, Brugii, na sprzedaż jest bardzo przytulny domek na dachu budynku. Cała centralna część tego niewielkiego miasta została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto położone jest zaledwie 17 kilometrów od brzegu morza, w malowniczej dolinie. Spotykają się tu trzy kanały morskie, a są one tak głębokie, że mogą po nich pływać statki morskie.

Wróćmy jednak do naszej oferty. Patrząc na zdjęcia, można odnieść wrażenie, że mały domek powstał chyba na dachu budynku mieszkalnego. Przyszły właściciel, jak się okazuje, będzie miał wszystkie przywileje osobnego mieszkania i wszystkie zalety mieszkania w apartamentowcu.

Powierzchnia całkowita domu wynosi 114 m². W czasach, gdy ceny energii rosną, a rachunki za media przed zimą mają oczywiście wzrosnąć, dom kompaktowy wygląda coraz bardziej atrakcyjnie.

Dom został wybudowany w 2004 roku i składa się z trzech sypialni, pralni i prywatnego tarasu o łącznej powierzchni 20 m². Wnętrze budynku mieszkalnego jest bogate w wiele szczegółów. W salonie stoi ogromny tapicerowany fotel i niby stworzony dla niego wąskie okno. Jest też fotel wypoczynkowy przy panoramicznym oknie. Kuchnia została ozdobiona dużą ilością zieleni — czuje się w niej jak w szklarni. Na ścianach są obrazy, a w kuchni nawet sztaluga z obrazem, który właśnie został namalowany.

Niestety zdjęcia w ogłoszeniu to za mało, aby zobaczyć wszystkie szczegóły tego niezwykłego domku. Jeśli Państwo chcą kupić ten lub jakikolwiek inny dom w Belgii, warto przejść do sekcji Nieruchomości w Belgii i wybrać ten, który odpowiada potrzebom."