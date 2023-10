1-y Donskoy

Moskwa, Rosja

od €55,854

21–31 m² 54

Poddaj się: 2025

Złożona lokalizacja: Na pierwszych piętrach kompleksu Ruchu. Govorovo będzie miało własną infrastrukturę handlową. Mieszkańcy kompleksu zawsze będą mogli delektować się kawą ze swojej ulubionej kawiarni, po drodze do domu po mleko i pobiec do apteki. Na podwórkach bez samochodów powstanie idealna atmosfera do relaksu i komunikacji z sąsiadami. Każda sala dostępowa będzie wyposażona w pomieszczenie do przechowywania rowerów i wózków, a właściciele psów zawsze będą mogli myć łapy w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu. Każde mieszkanie ma podstawowy pakiet “ Smart Apartment ” zapomnij o lęku przed wyciekiem; skonfiguruj skrypty technologii i zarządzania energią elektryczną; komunikować się z głosem “ Smart Apartment ” Dostępność transportu: 25 minut spacerem do stacji metra Govorovo, 5 minut pieszo autobusem, gdzie w zaledwie 9 minut autobus zabierze Cię do stacji metra. Troparevo lub Warm Camp. Infrastruktura wewnętrzna: Kompleks ruchowy. Govorovo znajduje się na granicy Nowej Moskwy i prestiżowej południowo-zachodniej części stolicy, co oznacza, że ta lokalizacja ma wiele zalet dla przyszłych mieszkańców. Oto bliskość wybitnych uniwersytetów na południowym zachodzie i istniejącego klastra handlowego oraz wszystkie zalety Nowej Moskwy z nowymi szkołami, centrami sportowymi, parkami technologicznymi i centrami biznesowymi. Droga do RUDN, MIREA lub MGIMO zajmie nie więcej niż 20 minut jazdy samochodem. W pobliżu kompleksu zbudowano już nowe gimnazjum, a szkoły oceniające znajdują się w odległości spaceru. Droga do ciepłego obozu Mega A lub do FoodCity potrwa około 15 minut. A na stok narciarski Novo-Peredelkino nie więcej niż 20 minut.