Tbilisi, Gruzja

od €83,739

55–89 m² 3

Poddaj się: 2024

Apart Lisi to jeden z luksusowych projektów zlokalizowanych w strategicznym i przyjaznym dla środowiska miejscu! Kompleks położony jest w okolicy Saburtalo, na wzgórzu z baldachimem, w pobliżu jeziora Lisi, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na miasto Ze względu na standardy efektywności energetycznej kompleksu, w tym punkty ładowania energii elektrycznej i poboru wody deszczowej, rachunki za media są obniżone do 30%! 20% terytorium to tereny mieszkalne, a pozostałe 80% przeznaczone jest na tereny rekreacyjne i infrastrukturę. Kompleks jest najlepszym wyborem do inwestycji, ponieważ znajduje się obok głównej siedziby największego banku gruzińskiego - TBC. ŁATWY: - Klimatyzacja - Balkon - Centralne ogrzewanie - Plac zabaw - Concierge - winda - Garaż - Zielony obszar - Internet - Gaz ziemny - parking - Bezpieczeństwo 24/7 - Krypta Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania!