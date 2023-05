Wieś chałupnicza Seashell Cottage

Chakvi, Gruzja

Poddaj się: 2023

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Villa Park - prestiżowe apartamenty, składające się z nowoczesnych prywatnych willi z nowoczesnymi układami i terenem krajobrazowym.



Villa Park znajduje się w miejscowości wypoczynkowej Chakvi, kompleks położony jest w cichym i przyjaznym dla środowiska miejscu, u zbiegu morza i gór. Główną cechą jest ogród botaniczny Batumi i kompleks rozrywkowy Dreamland Oasis. 20 minut jazdy samochodem do centrum Batumi.



Kompleks składa się z 14 luksusowych willi o powierzchni 6350 m2. Domy zbudowane w nowoczesnym stylu architektonicznym i ekskluzywnym designie. Każda willa ma panoramiczne okna w stylowych czarnych ramach.



Villa Park jest sprzedawany 2-pokojowe wille dwupoziomowe o powierzchni od 227 do 307 m2. Wysokość sufitu 3 metry. Na drugim piętrze willi znajduje się taras. Każdy dom ma własny basen i miejsce parkingowe. zakwaterowanie jest wynajmowane z gotową naprawą projektu.



Infrastruktura:

- ogród botaniczny;

- restauracje;

- basen;

- centrum fitness;

- instytucje edukacyjne;

- Centrum medyczne.



Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Będziemy konsultować się za darmo na wszystkich obiektach Gruzji!