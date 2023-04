Kompleks mieszkalny Subtropic Residence

Batumi, Gruzja

od € 6,368

16–114 m² 3 mieszkanie

Poddaj się: 2021

O PROJEKCIE

Nowy wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy w Batumi znajduje się 100 metrów od morza, przy New Boulevard.

Apartamenty: od 29,4 m2 / m

Nieoprocentowana pożyczka wewnętrzna: 18 miesięcy

Koszt metra kwadratowego: od 500 USD

Oferta

: maj 2021 r.

PROJEKT WYBUCHOWY

W «Aquamarine and raquo residence; Główne prace budowlane zostały już zakończone. Dom ma zostać oddany do użytku w maju 2021 r., Co oznacza:

Twoja inwestycja w pełne bezpieczeństwo Jak najszybciej możesz wykorzystać nabytą nieruchomość do własnych celów

MIEJSCE LUDZKIE

New Boulevard

100 metrów od morza

Tylko 5 minut:

- Sea Beach

- Centrum handlowe

- Kafeteria i restauracja

- Przedszkole i szkoła

RODZAJE SPRZEDAŻY Panoramy

Apartamenty z widokiem na morze

Apartamenty z widokiem na góry

INFRASTRUKTURA RYWALNA

Pula CENTRO FITNES Parking podziemny Plac zabaw Obszar chroniony

RODZAJE TRIMESTERU

Studio

1 pokój

2 pokoje

OZNACZENIA TECHNICZNE

Przegrody ścian monolitycznych i konstrukcji żelbetowych

Wentylatory i fasada termoizolacyjna

Schody pokryte krawędzią

Dwukomorowe okna metalowe i plastikowe

Metalowe drzwi centralnego wejścia

Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, Internet

przywiezione do mieszkania

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego są w pełni zgodne z decyzją rządu Gruzji nr. 41. Ponadto zostanie przeprowadzona 24-godzinna kontrola wideo i bezpieczeństwo.