One-bedroom Apartment in the new complex near center

Tivat, Czarnogóra

od €152,700

Witamy w oszałamiającym apartamencie z 2 sypialniami w nowym kompleksie w Ruljine, Tivat. Obecnie w trakcie budowy jest to doskonała okazja do posiadania nowej nieruchomości po niższej cenie. Budynek składa się z 5 pięter z opcją wyboru preferowanej podłogi. Rozmiary mieszkań wynoszą od 51,16 do 70,06 metrów kwadratowych. Jedną z głównych atrakcji tego apartamentu jest taras, który oferuje spokojną przestrzeń do relaksu i cieszenia się otaczającym pięknem. Apartament oferuje również widok na podwórko i morze Adriatyku, zapewniając idylliczne tło do codziennego życia. Kompleks położony jest w spokojnej okolicy i stanowi doskonałą okazję do ucieczki od zgiełku codziennego życia. Jest także blisko centrum, sklepów, Porto Czarnogóry, plaż i innej niezbędnej infrastruktury. Dodatkowo możesz kupić miejsce parkingowe pod budynkiem za 20 000 euro, aby zapewnić bezpieczny i wygodny dostęp do pojazdu. Nowy kompleks ma być małym miastem w mieście, oferującym szeroki zakres udogodnień i usług, co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla inwestorów, jak i właścicieli. Na sprzedaż dostępne są również inne mieszkania, w tym apartamenty z 1 sypialnią i 3 sypialniami. Nie przegap okazji, aby zabezpieczyć własne mieszkanie z 2 sypialniami w tej ekscytującej nowej inwestycji. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i zorganizować oglądanie.