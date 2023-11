One-bedroom apartment in the new complex in Donja Lastva

Budva, Czarnogóra

od €477,000

Penthouse z jedną sypialnią С905 (2), na 11. piętrze, z widokiem na morze i Stare Miasto. Całkowita powierzchnia wynosi 79,49 m2. Ten apartament typu penthouse dysponuje dużym tarasem o powierzchni 25 m2, dostępnym zarówno z salonu, jak i sypialni. Z widokiem na morze i Stare Miasto taras jest idealnym miejscem na poranną kawę lub wieczorny koktajl, podziwiając zapierające dech w piersiach widoki. To mieszkanie jest w pełni umeblowane, dzięki czemu jest gotowe do zamieszkania. Ponadto istnieje możliwość podzielenia tego apartamentu na dwa niezależne apartamenty typu studio. Dodatkowo, im więcej pieniędzy zainwestujesz na początku po podpisaniu umowy, tym większy rabat otrzymasz, co oznacza niższą cenę dla Ciebie! Oczekiwany dochód z wynajmu mieszkania c905 – 45 000 euro (minimum 100 nocy rocznie) Nie przegap okazji posiadania tego pięknego apartamentu z jedną sypialnią z widokiem na morze i Stare Miasto. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować oglądanie i doświadczyć luksusowego życia w najlepszym wydaniu. Kompleks Porto Budva to największy ośrodek na wybrzeżu Adriatyku, oferujący wrażenia przypominające miasto z szeregiem udogodnień, które zaspokoją nawet najbardziej wymagających turystów. Kompleks o łącznej powierzchni 45 000 m2 oferuje imponujące centrum handlowe o powierzchni 8 000 m2, centrum rozrywki, lobby, dwupiętrowe kasyno i popularne sklepy markowe. Inwestowanie w nieruchomości w formacie multi-complex-hotel stało się nowym trendem na rynku inwestycji w nieruchomości, a Porto Budva jest doskonale położone na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Ten format pozwala na niezależną sprzedaż mieszkań i powierzchni handlowych, a resztę można wynająć pod kontrolą firmy zarządzającej. Zakup mieszkania w kompleksie zapewnia przewagę konkurencyjną przy wynajmie nieruchomości, ponieważ zapewnia stabilny dochód w szczycie sezonu, który trwa co najmniej 100 dni w roku. Porto Budva oferuje całą infrastrukturę nowoczesnych i drogich hoteli, w tym całodobową recepcję, restauracje, kryte / odkryte baseny, siłownie oraz całoroczną konserwację wszystkich mieszkań i budynków komercyjnych. Najwyższą rentowność nieruchomości w Czarnogórze zapewniają nieruchomości w pierwszej linii nad morzem, oferujące roczny dochód do 10–20%. Projekt sprzedaje się o 30% taniej niż inne gotowe budynki. Minimalny roczny zwrot z inwestycji (ROI) dla mieszkań i powierzchni komercyjnych wynosi od 10% do 20%. Inwestorzy zapewniają gwarancje jakości materiałów budowlanych i wewnętrznych, przy czym wszystkie materiały są europejskiej produkcji i najwyższej jakości.