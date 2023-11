Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront

Tivat, Czarnogóra

od €250,000

Luksusowy apartament z 2 sypialniami i tarasem o powierzchni 19 m2 z zapierającymi dech w piersiach widokami na panoramę miasta. Ten oszałamiający apartament znajduje się na najwyższym piętrze budynku i ma ekskluzywne wejście do windy, które prowadzi bezpośrednio do urządzenia. Apartament o powierzchni mieszkalnej 62 m2 obejmuje przestronny salon, który łączy nowoczesną kuchnię i jadalnię. Dwie sypialnie są podzielone łazienką z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym. Budynek jest obecnie w budowie i ma zostać ukończony w drugiej połowie 2023 r. Gotowe mieszkanie będzie miało w pełni umeblowane ściany i podłogi, prąd, wodę i kanalizację, a także klimatyzację w każdym pokoju, zapewnienie mieszkańcom najwyższego poziomu komfortu. Dodatkowo miejsce parkingowe jest wliczone w cenę, zapewniając właścicielom pojazdów wygodę i bezpieczeństwo. Dla tych, którzy szukają w pełni wyposażonego domu, można dodać do oferty zestaw kuchenny, meblowy i drobny sprzęt AGD. Nie przegap okazji, aby uczynić to swoim nowym domem! Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.