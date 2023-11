Two-bedroom apartment for Sale in new complex

Budva, Czarnogóra

od €112,300

Przedstawiamy oszałamiające mieszkanie z 1 sypialnią w nadchodzącym kompleksie położonym w pobliżu centrum Budvy. Kompleks składa się z różnych mieszkań, od 1 do 6 pięter, zapewniając opcję odpowiednią dla każdej preferencji. Apartament z 1 sypialnią ma powierzchnię od 40,06 do 51,88 metrów kwadratowych i jest wyposażony w taras. Ponadto istnieje możliwość zakupu miejsca parkingowego pod budynkiem za dodatkową opłatą w wysokości 18 000–20 000 euro, zapewniając mieszkańcom łatwy i bezpieczny dostęp do swoich pojazdów. Lokalizacja kompleksu jest idealna, w pobliżu centrum Budvy, mieszkańcy mają łatwy dostęp do wszystkich udogodnień i udogodnień, które miasto ma do zaoferowania. Od centrów handlowych po supermarkety, restauracje i kawiarnie - nigdy nie zabraknie Ci opcji. Wreszcie ceny mieszkań wynoszą od 112.300 do 152.600 euro. Podsumowując, ten apartament z 1 sypialnią jest doskonałą okazją do inwestycji dla osób chcących posiadać nieruchomość w Budvie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować oglądanie i doświadczyć piękna tego nadchodzącego kompleksu z pierwszej ręki.