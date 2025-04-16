Kompleks mieszkalny ЖК Dubovica

Nowy kompleks mieszkalny butikowy format w okolicy Dubovica, Budva - spokojne zielone zbocze kilka minut od centrum miasta, z dala od zgiełku turystycznego, ale z szybkim wyjściem do całej infrastruktury wybrzeża. Dom jest kompaktowym 5-piętrowym budynkiem: piwnica i pierwszy poziom są zarezerwowane dla lokali komercyjnych w dwóch poziomach, a na górze znajdują się cztery piętra mieszkalne z apartamentami typu studio. Na każdym piętrze znajdują się tylko dwa apartamenty lustrzane, które zapewniają prywatność i brak gęstych budynków "antyll" charakterystycznych dla dużych kompleksów przybrzeżnych. Wszystkie apartamenty posiadają balkony, windę i schody zorganizowane w centrum budynku. Lokalizacja na wzgórzu daje na piętrze apartamenty otwarty widok na miasto i pasmo górskie, a gęsta zieleń wokół tworzy poczucie prywatności pomimo faktu, że cała infrastruktura miejska znajduje się w odległości spaceru: Megamarket supermarket (Mainsky Put) - około 490 m (6- 7 minut spacerem) Apoteka Lijek Budva 2 - około 520 m Dworzec autobusowy Budva - ok. 480- 500 m Szkoła Podstawowa "Stefan Mitrov Ljubiša" - ok. 770 m • hipermarket HDL - około 870 m Zielony Rynek (Zelena Pijaca) - ok. 1.1 km • Stare miasto Budva i plaże - ok. 1,9 km (pieszo 20- 25 minut, samochodem 5 minut) Lokalizacja ta sprawia, że kompleks interesujący zarówno dla tych, którzy szukają dostępu do morza i centrum miasta bez hałasu nabrzeża kurortu, jak i dla tych, którzy planują wynająć apartament dla turystów - dzięki odległości spaceru od centrum transportu i sklepów. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31.12.2026.