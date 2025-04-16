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Kompleks mieszkalny ЖК Dubovica

Budva, Czarnogóra
od
$96,166
;
4
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ID: 39762
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 59
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva
  • Adres
    XIX ulica

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Nowy kompleks mieszkalny butikowy format w okolicy Dubovica, Budva - spokojne zielone zbocze kilka minut od centrum miasta, z dala od zgiełku turystycznego, ale z szybkim wyjściem do całej infrastruktury wybrzeża. Dom jest kompaktowym 5-piętrowym budynkiem: piwnica i pierwszy poziom są zarezerwowane dla lokali komercyjnych w dwóch poziomach, a na górze znajdują się cztery piętra mieszkalne z apartamentami typu studio. Na każdym piętrze znajdują się tylko dwa apartamenty lustrzane, które zapewniają prywatność i brak gęstych budynków "antyll" charakterystycznych dla dużych kompleksów przybrzeżnych. Wszystkie apartamenty posiadają balkony, windę i schody zorganizowane w centrum budynku. Lokalizacja na wzgórzu daje na piętrze apartamenty otwarty widok na miasto i pasmo górskie, a gęsta zieleń wokół tworzy poczucie prywatności pomimo faktu, że cała infrastruktura miejska znajduje się w odległości spaceru: Megamarket supermarket (Mainsky Put) - około 490 m (6- 7 minut spacerem) Apoteka Lijek Budva 2 - około 520 m Dworzec autobusowy Budva - ok. 480- 500 m Szkoła Podstawowa "Stefan Mitrov Ljubiša" - ok. 770 m • hipermarket HDL - około 870 m Zielony Rynek (Zelena Pijaca) - ok. 1.1 km • Stare miasto Budva i plaże - ok. 1,9 km (pieszo 20- 25 minut, samochodem 5 minut) Lokalizacja ta sprawia, że kompleks interesujący zarówno dla tych, którzy szukają dostępu do morza i centrum miasta bez hałasu nabrzeża kurortu, jak i dla tych, którzy planują wynająć apartament dla turystów - dzięki odległości spaceru od centrum transportu i sklepów. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31.12.2026.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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