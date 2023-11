Dom, mieszkanie, willę P5 loģistika (Piche)

Ryga, Łotwa

od €75,000

Poddaj się: 2016

Budynek przy ulicy Dzirnavu, który jest obecnie remontowany, został zaprojektowany przez słynnego łotewskiego architekta Edmunda von Trompowskiego na początku 1900 roku. Kompleks z dwoma dziedzińcami stanowi część dziedzictwa kulturowego i architektonicznego Rygi. Ogromną zaletą jest lokalizacja budynku w prestiżowej i cichej dzielnicy mieszkalnej, zaledwie pięć minut spacerem od zabytkowego centrum Rygi z pięknymi parkami miejskimi i ogrodami publicznymi. Pomimo centralnej lokalizacji budynek znajduje się przy cichej ulicy bez ruchu. Frontowy budynek z widokiem na ulicę Dzirnavu składa się z dziewięciu mieszkań o różnej powierzchni – od 35,7 m2 do 101,5 m2 –, a liczba sypialni wynosi od jednej do trzech. Budynek frontowy obejmuje również lokale komercyjne o łącznej powierzchni 115 m2, które można wykorzystać do baru, restauracji lub biura. Oprócz dziewięciu mieszkań o powierzchni od 51 m2 do 80 m2, budynek położony na dziedzińcu kompleksu składa się również z dziewięciu pomieszczeń magazynowych w piwnicy i zadaszonego garażu o łącznej powierzchni 22 m2. Na najwyższych piętrach obu budynków znajdują się piękne mieszkania na poddaszu, a budynki Boyh mają windę. Apartamenty z 2 i 3 sypialniami dysponują dwiema toaletami z wanną i prysznicem. Apartamenty są na sprzedaż z pełnym wykończeniem wnętrza, bez mebli. Niektóre mieszkania są przechowywane w kominku. Na dziedzińcu dostępnych jest pięć miejsc parkingowych.