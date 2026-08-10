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Mieszkania na sprzedaż w Nairobi, Kenia

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4 obiekty total found
Mieszkanie w Nairobi, Kenia
Mieszkanie
Nairobi, Kenia
$60,728
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 6 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 6 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1/1
SZCZEGÓŁOWE DANEKileleshwa 3- Apartament w sypialni na Wakamu Odkryj idealny dom i możliwoś…
$106,397
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Mieszkanie 5 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 5 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Opis • Luksusowe apartamenty w sypialni 2 / 3. • Główna sypialnia z dużymi szafami • Przestr…
$92,252
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 10 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 10 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 023 m²
Piętro 16
Dlaczego warto inwestować w 3408 i nbsp; BELVA? 3408   BELVA   to charakterystyczna kolek…
$330,000
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Parametry nieruchomości w Nairobi, Kenia

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