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Domy z ogrodem na sprzedaż w Kenia

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Nairobi
6
1 obiekt total found
Bungalow w Oloolua ward, Kenia
Bungalow
Oloolua ward, Kenia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Znajduje się w Ngong, Upper Matasia i 10 minut ’ jechać z miasta Ngong.Nieruchomość znajduje…
$2 428
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Typy nieruchomości w Kenia.

bungalow
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Kenia

z garażem
Tanie
Luksusowe
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