Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie
  5. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Kenia

Central Kenya
6
Kiambu
6
Gitothua ward
5
Tatu City
5
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 4 pokoi
Tatu City, Kenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$248,500
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tatu City, Kenia
Kawalerka 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$54,800
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 3 pokoi
Tatu City, Kenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$148,700
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 1 pokój w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$94,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kenia.

3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kenia

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się