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Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer

Netanya, Izrael
od
$4,355
13.08.2026
$4,355
12.08.2026
$4,329
;
10
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ID: 39816
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Remba Isaac, 9

O kompleksie

Przeniesienie
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Wspaniały penthouse do wynajęcia w Netanya w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum miasta. Nowy budynek jakości, dostawa 2026. Budynek z 3 windami, puste śmieci i pokój imprezowy. 17 piętro na 17. Pięć kawałków. 2 łazienki. 3 toalety. 156m2 + 50m2 taras. Otwarty widok z każdego okna do morza. 2 miejsca parkingowe z elektrycznym przygotowaniem samochodu. 1 piwnica. Wysokie sufity 3,4 metra. Duże otwory w całym mieszkaniu. Kąpany w naturalnym świetle. 3 wystawy. Mamad. Natychmiastowe wejście. Cena: 13,000

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse park hayam vue mer
Netanya, Izrael
od
$4,355
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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