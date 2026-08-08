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  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer

Aszkelon, Izrael
od
$1,03M
8.08.2026
$1,03M
7.08.2026
$1,03M
6.08.2026
$1,03M
;
5
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ID: 39697
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Ashdod

O kompleksie

Przeniesienie
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Dalet: 4 pokoje w budynku stojącym, blisko plaży. Wspaniały widok na morze. Wysoki poziom. Natychmiastowe wejście.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,03M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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