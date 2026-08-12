Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

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Nowy projekt w Ramat Gan - Wyjątkowa lokalizacja - 4 pokoje
Ten nowy projekt nieruchomości w Ramat Gan cieszy się strategiczną lokalizacją, kilka minut od Tel Awiwu. Otacza go popularny park narodowy Ramat Gan, Yarkon Park i Ayalon Shopping Centre. Jego szybki dostęp do głównych dróg (Ajalon, Zabotinsky, Rabin, Trasa 4) i do przyszłych stacji transportu publicznego ułatwia codzienne podróże. Sąsiedztwo oferuje dynamiczne otoczenie z renomowanymi instytucjami, takimi jak Talma Yalin School of Arts i Shenkar Academy.
Unikalna architektura łącząca historię i nowoczesność
Ten high-end projekt, zaprojektowany przez architekta Gidi Bar Orian, łączy nowoczesną 9-piętrową wieżę z klasycznym budynkiem sklasyfikowanym jako zabytek. To połączenie ponadczasowego projektu z architekturą współczesną daje projektowi unikalny podpis.
Usługi high-end dla absolutnego komfortu
• Elegancka hala wejściowa o podwójnej wysokości
• Szybkie wyciągi
• Bezpieczny parking podziemny
• Rafinowane obszary wspólne z obszarów relaksu
• Krajobraz i ogród aromatyczny
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Ramat Gan, Izrael
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