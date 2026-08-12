Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

Nowy projekt w Ramat Gan - Wyjątkowa lokalizacja - 4 pokoje Ten nowy projekt nieruchomości w Ramat Gan cieszy się strategiczną lokalizacją, kilka minut od Tel Awiwu. Otacza go popularny park narodowy Ramat Gan, Yarkon Park i Ayalon Shopping Centre. Jego szybki dostęp do głównych dróg (Ajalon, Zabotinsky, Rabin, Trasa 4) i do przyszłych stacji transportu publicznego ułatwia codzienne podróże. Sąsiedztwo oferuje dynamiczne otoczenie z renomowanymi instytucjami, takimi jak Talma Yalin School of Arts i Shenkar Academy. Unikalna architektura łącząca historię i nowoczesność Ten high-end projekt, zaprojektowany przez architekta Gidi Bar Orian, łączy nowoczesną 9-piętrową wieżę z klasycznym budynkiem sklasyfikowanym jako zabytek. To połączenie ponadczasowego projektu z architekturą współczesną daje projektowi unikalny podpis. Usługi high-end dla absolutnego komfortu • Elegancka hala wejściowa o podwójnej wysokości • Szybkie wyciągi • Bezpieczny parking podziemny • Rafinowane obszary wspólne z obszarów relaksu • Krajobraz i ogród aromatyczny Skontaktuj się z nami teraz więcej informacji i zarezerwuj nowe mieszkanie w Ramat Gan.