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Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

Ramat Gan, Izrael
od
$1,40M
12.08.2026
$1,40M
11.08.2026
$1,40M
;
5
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ID: 39792
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy projekt w Ramat Gan - Wyjątkowa lokalizacja - 4 pokoje Ten nowy projekt nieruchomości w Ramat Gan cieszy się strategiczną lokalizacją, kilka minut od Tel Awiwu. Otacza go popularny park narodowy Ramat Gan, Yarkon Park i Ayalon Shopping Centre. Jego szybki dostęp do głównych dróg (Ajalon, Zabotinsky, Rabin, Trasa 4) i do przyszłych stacji transportu publicznego ułatwia codzienne podróże. Sąsiedztwo oferuje dynamiczne otoczenie z renomowanymi instytucjami, takimi jak Talma Yalin School of Arts i Shenkar Academy. Unikalna architektura łącząca historię i nowoczesność Ten high-end projekt, zaprojektowany przez architekta Gidi Bar Orian, łączy nowoczesną 9-piętrową wieżę z klasycznym budynkiem sklasyfikowanym jako zabytek. To połączenie ponadczasowego projektu z architekturą współczesną daje projektowi unikalny podpis. Usługi high-end dla absolutnego komfortu • Elegancka hala wejściowa o podwójnej wysokości • Szybkie wyciągi • Bezpieczny parking podziemny • Rafinowane obszary wspólne z obszarów relaksu • Krajobraz i ogród aromatyczny Skontaktuj się z nami teraz więcej informacji i zarezerwuj nowe mieszkanie w Ramat Gan.

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
Edukacja
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Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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