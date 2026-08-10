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Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite

Hadera, Izrael
od
$1,08M
;
11
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ID: 39766
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahimeir Abba, 12

O kompleksie

Przeniesienie
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BZH Odkryj ten naprawdę prestiżowy apartament, idealnie położony tuż za centrum miasta, w jednym z najcichszych i najbardziej poszukiwanych obszarów Hadera, zaledwie kilka minut spacerem od sklepów, transportu, wszystkich udogodnień i francuskojęzycznych Beth 'Hamad. Zajmując całe piętro, ten rzadki obiekt oferuje około 150 m2 powierzchni mieszkalnej, rozłożone na 5 przestronnych pokoi, a także wspaniały taras 70 m2, częściowo odkryte, co pozwala uczynić Soccah, idealne do otrzymania lub cieszyć się ciepłe chwile w prywatności. Całkowicie odnowiony z wysokiej jakości materiałów, penthouse obejmuje: - Doskonała przestrzeń życiowa z doskonałą dystrybucją, w tym kuchnia amerykańska z centralną wyspą, duży salon i znakomita dedykowana jadalnia, - Piękny apartament z garderobą i łazienką, - Trzy piękne pokoje dla dzieci, w tym Mamad (sejf), - Dodatkowa łazienka, - Wyborny taras, pozostawiając przykryte, - Kuchnia na zewnątrz, - Prywatna piwnica, - System automatyki domowej (smarthouse), - Dwa prywatne miejsca parkingowe zarejestrowane w katastrze (Tabo). Wyjątkowe i wyjątkowe dobro! Dawna cena: 35000000 NIS Nowa cena: 3.250.000 NIS!!! Do konfiskaty!

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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