Dzielnica mieszkaniowa Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite

BZH
Odkryj ten naprawdę prestiżowy apartament, idealnie położony tuż za centrum miasta, w jednym z najcichszych i najbardziej poszukiwanych obszarów Hadera, zaledwie kilka minut spacerem od sklepów, transportu, wszystkich udogodnień i francuskojęzycznych Beth 'Hamad.
Zajmując całe piętro, ten rzadki obiekt oferuje około 150 m2 powierzchni mieszkalnej, rozłożone na 5 przestronnych pokoi, a także wspaniały taras 70 m2, częściowo odkryte, co pozwala uczynić Soccah, idealne do otrzymania lub cieszyć się ciepłe chwile w prywatności.
Całkowicie odnowiony z wysokiej jakości materiałów, penthouse obejmuje:
- Doskonała przestrzeń życiowa z doskonałą dystrybucją, w tym kuchnia amerykańska z centralną wyspą, duży salon i znakomita dedykowana jadalnia,
- Piękny apartament z garderobą i łazienką,
- Trzy piękne pokoje dla dzieci, w tym Mamad (sejf),
- Dodatkowa łazienka,
- Wyborny taras, pozostawiając przykryte,
- Kuchnia na zewnątrz,
- Prywatna piwnica,
- System automatyki domowej (smarthouse),
- Dwa prywatne miejsca parkingowe zarejestrowane w katastrze (Tabo).
Wyjątkowe i wyjątkowe dobro!
Dawna cena: 35000000 NIS
Nowa cena: 3.250.000 NIS!!!
Do konfiskaty!