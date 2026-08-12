Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

Nowy projekt w dzielnicy Herzliya - zachodnia zieleń Strategiczne i mieszkalne położenie w Herzliya Ten nowy projekt w Herzliya Verte znajduje się na zachód od dzielnicy, w cichym i zielonym środowisku. Zaledwie 5 minut spacerem od Reichman University, jest otoczony wysokiej jakości szkoły, parki i sklepy. Lokalizacja oferuje bezpośredni dostęp do dróg Ayalon, 531 i drogi przybrzeżnej. Znajdujesz się również w pobliżu Seven Stars Shopping Centre, parku Herzliya i plaż. Elegancki i nowoczesny projekt odnowy miast Projekt realizowany jest w ramach operacji Tama 38 / 2. Dwa 7- piętrowe budynki zostaną całkowicie odbudowane. Budynki wyróżniają się nowoczesną architekturą i wysokimi wykończeniami. Apartamenty są jasne, przestronne i zaprojektowane dla optymalnego komfortu. Przedmarketing już się rozpoczął. Komfortowe i zróżnicowane apartamenty Apartamenty 3 pokoje 73 m2 powierzchni mieszkalnej Taras o powierzchni 8 m2 Orientacja na północ i południe Parking wliczony Od 3 351,000 szekli Apartamenty 4 pokoje 101 m2 powierzchni mieszkalnej Taras o powierzchni 14 m2 Orientacja na północ Otwórz widok Parking wliczony Od 4 146 000 szekli