Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

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Nowy projekt w dzielnicy Herzliya - zachodnia zieleń
Strategiczne i mieszkalne położenie w Herzliya
Ten nowy projekt w Herzliya Verte znajduje się na zachód od dzielnicy, w cichym i zielonym środowisku.
Zaledwie 5 minut spacerem od Reichman University, jest otoczony wysokiej jakości szkoły, parki i sklepy.
Lokalizacja oferuje bezpośredni dostęp do dróg Ayalon, 531 i drogi przybrzeżnej. Znajdujesz się również w pobliżu Seven Stars Shopping Centre, parku Herzliya i plaż.
Elegancki i nowoczesny projekt odnowy miast
Projekt realizowany jest w ramach operacji Tama 38 / 2. Dwa 7- piętrowe budynki zostaną całkowicie odbudowane.
Budynki wyróżniają się nowoczesną architekturą i wysokimi wykończeniami. Apartamenty są jasne, przestronne i zaprojektowane dla optymalnego komfortu.
Przedmarketing już się rozpoczął.
Komfortowe i zróżnicowane apartamenty
Apartamenty 3 pokoje
73 m2 powierzchni mieszkalnej
Taras o powierzchni 8 m2
Orientacja na północ i południe
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Od 3 351,000 szekli
Apartamenty 4 pokoje
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Taras o powierzchni 14 m2
Orientacja na północ
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Od 4 146 000 szekli
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