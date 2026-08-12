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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

Bat Jam, Izrael
od
$772,560
12.08.2026
$772,560
11.08.2026
$774,880
;
3
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ID: 39788
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaSar Rabinovich

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny: NBY 106-3 Najlepsza lokalizacja: w samym centrum miasta, 800m od plaży. Blisko sklepów, szkół, synagogi i wszystkich obszarów zainteresowania w mieście. Stacja tramwajowa 500 m. 15 minut jazdy od Tel Awiwu. Jest to nowy 10- piętrowy budynek z 90 apartamentami. Budynek posiada duże lobby projektowe, podziemny parking i dwie windy. Projekt uzyskał ostatnie zezwolenie na budowę i posiada gwarancję bankową. Mamy również na sprzedaż 3 i 4 pokojowe apartamenty w tym projekcie, jak również penthouses i ogród gruntowy. 3 pokojowe apartamenty 68m2 + 10m2 taras. Z pierwszego piętra. Miejsce parkingowe.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$772,560
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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