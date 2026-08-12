Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

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Numer referencyjny: NBY 106-3
Najlepsza lokalizacja: w samym centrum miasta, 800m od plaży.
Blisko sklepów, szkół, synagogi i wszystkich obszarów zainteresowania w mieście.
Stacja tramwajowa 500 m. 15 minut jazdy od Tel Awiwu.
Jest to nowy 10- piętrowy budynek z 90 apartamentami.
Budynek posiada duże lobby projektowe, podziemny parking i dwie windy.
Projekt uzyskał ostatnie zezwolenie na budowę i posiada gwarancję bankową.
Mamy również na sprzedaż 3 i 4 pokojowe apartamenty w tym projekcie, jak również penthouses i ogród gruntowy.
3 pokojowe apartamenty 68m2 + 10m2 taras.
Z pierwszego piętra.
Miejsce parkingowe.
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Bat Jam, Izrael
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