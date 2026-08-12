Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

Numer referencyjny: NBY 106-3 Najlepsza lokalizacja: w samym centrum miasta, 800m od plaży. Blisko sklepów, szkół, synagogi i wszystkich obszarów zainteresowania w mieście. Stacja tramwajowa 500 m. 15 minut jazdy od Tel Awiwu. Jest to nowy 10- piętrowy budynek z 90 apartamentami. Budynek posiada duże lobby projektowe, podziemny parking i dwie windy. Projekt uzyskał ostatnie zezwolenie na budowę i posiada gwarancję bankową. Mamy również na sprzedaż 3 i 4 pokojowe apartamenty w tym projekcie, jak również penthouses i ogród gruntowy. 3 pokojowe apartamenty 68m2 + 10m2 taras. Z pierwszego piętra. Miejsce parkingowe.