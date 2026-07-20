  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 38546
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 15

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Jerozolima, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair bel immeuble classe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,20M
Dzielnica mieszkaniowa Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,54M
Dzielnica mieszkaniowa Park tzameret appartement 4 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,15M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse neuf avec piscine privEe au cOEur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,08M
Apartament na sprzedaż wyłącznie przy 3, rue Clay Zezwolenia na budowę w toku! 49 000 €/ m2 Obecnie 93 m2, to mieszkanie zostanie rozszerzone do 122 m2 i będzie zawierać taras słoneczny 13 m2 ☀️Projekt Białe Miasto Obecnie na drugim piętrze, zostanie on rozszerzony na trzecim piętrze Fasada…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,90M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$554,320
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się