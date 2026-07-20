  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a renover proche mer

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a renover proche mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,05M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38307
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 45

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Penthouse z tarasem na dachu na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy Kerem Hateimanim, kilka kroków od morza! Budynek w trakcie renowacji, z dodatkiem windy. Mieszkanie do remontu. Czwarte piętro na 4. 4 pokoje, 2 łazienki, 3 W.C. 135m2 + 37m2 taras dachowy + 78m2 dach. 1 duży parking. Cena: 9 300 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse clair dans un bel immeuble haut standing magnifique projet de qualite spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,74M
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,968
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,85M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a renover proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,05M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland beit vagan
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland beit vagan
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland beit vagan
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland beit vagan
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland beit vagan
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland beit vagan
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem holyland beit vagan
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Dzielnica mieszkaniowa A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Izrael
od
$1,935
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue remez proche de la kikar
Netanya, Izrael
od
$977,440
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się