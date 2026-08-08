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Dzielnica mieszkaniowa Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre

Ashdod, Izrael
od
$639,360
8.08.2026
$639,360
7.08.2026
$637,440
6.08.2026
$639,360
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2
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ID: 39710
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Przeniesienie
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ASHDOD, dzielnica Dalet: 5 pokój apartament bardzo dobrze położony, w pobliżu sklepów, szkół, żłobków i synagogi. Ten przestronny apartament oferuje piękne objętości i duży słoneczny balkon z widokami bez przeszkód. Piękny odnowiony i dobrze utrzymany budynek, mamad z normami bezpieczeństwa, winda, doskonałe przyjazne sąsiedztwo.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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