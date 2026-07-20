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Dzielnica mieszkaniowa Park hayarkon 3 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,74M
;
7
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ID: 38319
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ussishkin, 58

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzeda ¿w starej pó ³ nocy od Tel- Aviv, w cichej uliczce w pobli ¿u Park Hayarkon Budynek z potencjałem Tama 38 Trzecie piętro na 3 bez windy 91,5m2 3 sztuki Do remontu 1 parking 2 wystawy: Południe, Wschód Cena: 5,300,000 Więcej informacji: Mendel Hagege HM- INVEST.co.il Izrael (+ 972): 052,577,50,44 Francja (+ 33): 01.77.38,01,19

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Park hayarkon 3 pieces
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od
$1,74M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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