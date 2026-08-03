Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme

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Jasny apartament z 2 tarasami i parkingiem - Jerozolima
Położony w jednej z najprzyjemniejszych ulic w okolicy, Angelo Levi Bianchini, ten apartament na 4. piętrze oferuje doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnym komfortem i jakością życia.
O łącznej powierzchni 80 m2, w tym 66 m2 powierzchni mieszkalnej, wyróżnia się: dwa balkony, które pozwalają cieszyć się klimatem Jerozolimy, piękne naturalne jasności przez cały dzień, prywatny parking, dostępność od listopada
Rzadka nieruchomość w tym popularnym obszarze, idealny dla osób szukających funkcjonalnego, jasnego i dobrze usytuowanego mieszkania
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
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