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Dzielnica mieszkaniowa Central et au calme

Jerozolima, Izrael
od
$1,14M
;
7
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ID: 39666
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
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Jasny apartament z 2 tarasami i parkingiem - Jerozolima Położony w jednej z najprzyjemniejszych ulic w okolicy, Angelo Levi Bianchini, ten apartament na 4. piętrze oferuje doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnym komfortem i jakością życia. O łącznej powierzchni 80 m2, w tym 66 m2 powierzchni mieszkalnej, wyróżnia się: dwa balkony, które pozwalają cieszyć się klimatem Jerozolimy, piękne naturalne jasności przez cały dzień, prywatny parking, dostępność od listopada Rzadka nieruchomość w tym popularnym obszarze, idealny dla osób szukających funkcjonalnego, jasnego i dobrze usytuowanego mieszkania

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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