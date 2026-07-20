  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 38617
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,59M
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Aszkelon, Izrael
od
$565,800
Dzielnica mieszkaniowa Ideal avec terrasse et balcon immeuble bauhaus belle hauteur de plafond 3 25 m
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,17M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche parc hayarkon immeuble neuf spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$2,53M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman
Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,62M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Frishman i morza! Odnowiony budynek. Drugie piętro z windą na drugim piętrze. 3 przestronne pokoje. 90 m2 z przodu. Wysokie sufity. 3 wystawy: Południe, Wschód, Zachód. Cena: 4,950,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre sur la marina dherzliya
Herzliya, Izrael
od
$1,02M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tour de luxe vue mer neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa Tour de luxe vue mer neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa Tour de luxe vue mer neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa Tour de luxe vue mer neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa Tour de luxe vue mer neve tzedek
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tour de luxe vue mer neve tzedek
Dzielnica mieszkaniowa Tour de luxe vue mer neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,21M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się