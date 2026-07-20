  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 38651
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKishon, 65

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Entre habima et boulevard rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex dizengoff ben gourion avec mamad et ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,08M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Netivot, Izrael
od
$521,520
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,80M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme clair dans un immeuble neuf neuf renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,97M
wspaniałe 3.5 pokoje 86 m2 + 14 m2 taras znajduje się między Ayarkon Park i Yeuda amaccabi nowa winda parkowania budynku nie chybiła!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się