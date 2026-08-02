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Dzielnica mieszkaniowa A vendre boulevard nordau tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,73M
;
10
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ID: 39658
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahum Sokolov, 60

O kompleksie

Przeniesienie
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Na rogu ulicy Mandelstam, w luksusowym budynku w samym sercu starej północy Tel Awiwu, odkryj ten wspaniały apartament trzypokojowy oferujący wysokiej jakości usługi. -Cechy: 68 m2 powierzchni mieszkalnej 14 m2 słonecznego tarasu 3 sztuki, w tym ssak (zabezpieczony pokój) Przestronne pokoje Wysoka kuchnia otwarta na duży salon Elegancka łazienka Budynek stojący

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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