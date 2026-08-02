Dzielnica mieszkaniowa A vendre boulevard nordau tel aviv

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Na rogu ulicy Mandelstam, w luksusowym budynku w samym sercu starej północy Tel Awiwu, odkryj ten wspaniały apartament trzypokojowy oferujący wysokiej jakości usługi.
-Cechy:
68 m2 powierzchni mieszkalnej
14 m2 słonecznego tarasu
3 sztuki, w tym ssak (zabezpieczony pokój)
Przestronne pokoje
Wysoka kuchnia otwarta na duży salon
Elegancka łazienka
Budynek stojący
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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