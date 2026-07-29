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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion bonnes orientations calme clair dans rue calme en bon etat endroit calme etage haut avec vue grand mini penthous

Eilat, Izrael
od
$787,200
;
9
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ID: 39619
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat

O kompleksie

Przeniesienie
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PENTHOUSE DO SPRZEDAŻY 6 pokojów w Duplex z BEAUTIFUL TARASS 80M2 oferuje oszałamiające i oszałamiające widoki na morze, bardzo dobrze utrzymane, DOUBLE prywatny parking

Lokalizacja na mapie

Eilat, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Eilat, Izrael
od
$787,200
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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