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  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep

Eilat, Izrael
od
$1,14M
;
10
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ID: 39623
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat
  • Adres
    Retamim

O kompleksie

Przeniesienie
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PENTHOUSE FOR SPRZEDAŻY Z 5 LIKWIDAMI Z WIDEW - WSZYSTKIE KONFORTY Z MARALNYMI ARMARAMI JAKO KITCHEN Z ITS CENTRALNY - Położony w samym sercu dzielnicy hotelowej w kompleksie z basenem i siłownią i w pobliżu centrum handlowego ICEparc Canyon i 5 minut od plaży i promenady - dla poważnych i wymagających gości

Lokalizacja na mapie

Eilat, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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