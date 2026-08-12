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Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

Aszkelon, Izrael
od
$662,670
12.08.2026
$662,670
11.08.2026
$664,660
;
4
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ID: 39799
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament 5 pokoi na sprzedaż - Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Przestronny obiekt z otwartym widokiem na jezioro Ten 5-pokojowy apartament w Ashkelon znajduje się na Mapal HaTanur Street, na 9 piętrze nowoczesnego i ekskluzywnego budynku. Oferuje on szczodrą powierzchnię 120 m2 oraz mirpeset o powierzchni 12 m2 z pięknym widokiem na jezioro. Komfortowe i praktyczne środowisko życia Apartament cieszy się doskonałą lokalizacją, z centrum handlowego znajduje się tuż pod budynkiem. Projekt oferuje usługi wysokiej jakości: Dwie windy, w tym winda szabat Dwa miejsca parkingowe Klub dla mieszkańców Nowy i dobrze utrzymany budynek Idealne środowisko życia dla rodzin poszukujących przestrzeni i komfortu. ? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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od
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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