Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

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Apartament 5 pokoi na sprzedaż - Rue Mapal HaTanur, Ashkelon
Przestronny obiekt z otwartym widokiem na jezioro
Ten 5-pokojowy apartament w Ashkelon znajduje się na Mapal HaTanur Street, na 9 piętrze nowoczesnego i ekskluzywnego budynku.
Oferuje on szczodrą powierzchnię 120 m2 oraz mirpeset o powierzchni 12 m2 z pięknym widokiem na jezioro.
Komfortowe i praktyczne środowisko życia
Apartament cieszy się doskonałą lokalizacją, z centrum handlowego znajduje się tuż pod budynkiem.
Projekt oferuje usługi wysokiej jakości:
Dwie windy, w tym winda szabat
Dwa miejsca parkingowe
Klub dla mieszkańców
Nowy i dobrze utrzymany budynek
Idealne środowisko życia dla rodzin poszukujących przestrzeni i komfortu.
? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę.
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Aszkelon, Izrael
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