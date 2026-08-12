Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

Apartament 5 pokoi na sprzedaż - Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Przestronny obiekt z otwartym widokiem na jezioro Ten 5-pokojowy apartament w Ashkelon znajduje się na Mapal HaTanur Street, na 9 piętrze nowoczesnego i ekskluzywnego budynku. Oferuje on szczodrą powierzchnię 120 m2 oraz mirpeset o powierzchni 12 m2 z pięknym widokiem na jezioro. Komfortowe i praktyczne środowisko życia Apartament cieszy się doskonałą lokalizacją, z centrum handlowego znajduje się tuż pod budynkiem. Projekt oferuje usługi wysokiej jakości: Dwie windy, w tym winda szabat Dwa miejsca parkingowe Klub dla mieszkańców Nowy i dobrze utrzymany budynek Idealne środowisko życia dla rodzin poszukujących przestrzeni i komfortu. ? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę.