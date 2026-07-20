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Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot

Netivot, Izrael
od
$820,000
;
2
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ID: 38817
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot
  • Adres
    Shivtei Israel

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
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Netivot, Izrael
od
$820,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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