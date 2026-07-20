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Dzielnica mieszkaniowa Authentique maison ein kerem

Jerozolima, Izrael
od
$2,26M
;
7
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ID: 38320
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Ein Kerem, 74 Karma

O kompleksie

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Nowy do sprzedaży wyłącznie W jednej z najpiękniejszych dzielnic Jerozolimy, w zielonej i duszpasterskiej dzielnicy Ein Kerem, po raz pierwszy proponuje się nieruchomość o szczególnym pięknie. Autentyczny arabski dom ✨ Wysokie pułapy ✨ 4 sztuki ✨ Land of 420m2 ✨ Powierzchnia mieszkalna 130m2 ✨ 3 tarasy ✨ Ogromny zielony ogród pełen drzew owocowych ✨ 3 poziomy ✨ Widok zapierający dech w piersiach Cena: 6,900,000 Więcej informacji: Mendel Hagège HM- INVEST Izrael: 052.577.50.44 Francja: 01.77.38.01.19

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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