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Dzielnica mieszkaniowa centre ville rehov ben hillel 15

Jerozolima, Izrael
od
$672,400
;
7
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ID: 38854
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Ben Yehuda, 5

O kompleksie

Przeniesienie
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? 2, 050.000 Tak, istnieje. ? Idealna inwestycja! ? Centrum - Rehov Ben Hillel 15 ✨ 2 pokoje - 32 m2 ✨ Taras ✨ Mamad ✨ 7 piętro z windą ✨ Jasny i przyjemny apartament

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa centre ville rehov ben hillel 15
Jerozolima, Izrael
od
$672,400
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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