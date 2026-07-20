Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion

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Nowy budynek, doskonale utrzymany. Niepowtarzalny penthouse, singiel na dwunastym i górnym piętrze.
Pochodzący z spotkania czterech apartamentów, oferuje wyjątkowe tomy i panoramiczne widoki na cały region: Tel Awiw, Jerozolima, Holon, a także częściowy widok na morze.
Główne cechy:
• 208 m2 powierzchni mieszkalnej (powierzchnia Arnony)
• Około 250 m2 tarasów w całości otaczających mieszkanie
• Prywatny dostęp do dachu o powierzchni około 80 m2 (nierozwinięty) za pozwoleniem na budowę basenu
• 5 pokoi (4 sypialnie)
• Mamad
• Tylko apartament na piętrze (4 apartamenty połączone tylko w 1)
• Wystawa na czterech kardynalnych punktów
• 360 ° jasny widok
• Niezależna klimatyzacja według strefy
• 2 prywatne miejsca parkingowe na zewnątrz, w tym jeden wyposażony do pojazdów elektrycznych
• Możliwość sprzedaży w pełni umeblowane
Wydatki:
• Vaad Bayit: 450 / miesiąc
• Arnona: 2 660 / 2 miesięcy
Rzadka nieruchomość oferująca prywatność, imponujące woluminy i wyjątkowe przestrzenie zewnętrzne, idealna dla rodziny lub klientów poszukujących unikalnego penthouse w Tel Awiwie.
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
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