Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Nowy budynek, doskonale utrzymany. Niepowtarzalny penthouse, singiel na dwunastym i górnym piętrze. Pochodzący z spotkania czterech apartamentów, oferuje wyjątkowe tomy i panoramiczne widoki na cały region: Tel Awiw, Jerozolima, Holon, a także częściowy widok na morze. Główne cechy: • 208 m2 powierzchni mieszkalnej (powierzchnia Arnony) • Około 250 m2 tarasów w całości otaczających mieszkanie • Prywatny dostęp do dachu o powierzchni około 80 m2 (nierozwinięty) za pozwoleniem na budowę basenu • 5 pokoi (4 sypialnie) • Mamad • Tylko apartament na piętrze (4 apartamenty połączone tylko w 1) • Wystawa na czterech kardynalnych punktów • 360 ° jasny widok • Niezależna klimatyzacja według strefy • 2 prywatne miejsca parkingowe na zewnątrz, w tym jeden wyposażony do pojazdów elektrycznych • Możliwość sprzedaży w pełni umeblowane Wydatki: • Vaad Bayit: 450 / miesiąc • Arnona: 2 660 / 2 miesięcy Rzadka nieruchomość oferująca prywatność, imponujące woluminy i wyjątkowe przestrzenie zewnętrzne, idealna dla rodziny lub klientów poszukujących unikalnego penthouse w Tel Awiwie.