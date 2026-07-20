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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,49M
;
11
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ID: 38260
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Mishar

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy budynek, doskonale utrzymany. Niepowtarzalny penthouse, singiel na dwunastym i górnym piętrze. Pochodzący z spotkania czterech apartamentów, oferuje wyjątkowe tomy i panoramiczne widoki na cały region: Tel Awiw, Jerozolima, Holon, a także częściowy widok na morze. Główne cechy: • 208 m2 powierzchni mieszkalnej (powierzchnia Arnony) • Około 250 m2 tarasów w całości otaczających mieszkanie • Prywatny dostęp do dachu o powierzchni około 80 m2 (nierozwinięty) za pozwoleniem na budowę basenu • 5 pokoi (4 sypialnie) • Mamad • Tylko apartament na piętrze (4 apartamenty połączone tylko w 1) • Wystawa na czterech kardynalnych punktów • 360 ° jasny widok • Niezależna klimatyzacja według strefy • 2 prywatne miejsca parkingowe na zewnątrz, w tym jeden wyposażony do pojazdów elektrycznych • Możliwość sprzedaży w pełni umeblowane Wydatki: • Vaad Bayit: 450 / miesiąc • Arnona: 2 660 / 2 miesięcy Rzadka nieruchomość oferująca prywatność, imponujące woluminy i wyjątkowe przestrzenie zewnętrzne, idealna dla rodziny lub klientów poszukujących unikalnego penthouse w Tel Awiwie.

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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