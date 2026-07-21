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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hadera

Hadera, Izrael
od
$715,040
;
11
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ID: 38855
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Przeniesienie
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doskonały przypadek w centrum Hadera - nowoczesny budynek dostarczyć w 2021 4 pokoje 109 m2 + 30 m2 taras piwnica + parking mamad 4 winda w budynku czysty widok na morze

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hadera
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od
$715,040
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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