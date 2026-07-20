  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Riszon le-Cijjon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$574,000
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38273
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowa sprzedaż wyłącznie Rzadkie okazje w centrum miasta - 3 pokoje z windą i zadaszony parking w tabu tylko 1 750 000 -? Centrum Rishon LeZion * 3-pokojowe mieszkanie. * Około 80 m2. * 5. piętro z 6. * Lift. * Ukryty parking w tabu. * Zachodnia i północna orientacja. * Jasne mieszkanie z dużą ilością naturalnego światła. * Słoneczny podgrzewacz wody. * Mieszkanie wymaga renowacji. * Budynek został odnowiony (na zewnątrz i wewnątrz) przez Kassifa. * Obecnie wynajęty najemcy jakości, który chce pozostać w obiekcie. * Nadaje się zarówno do głównego zamieszkania i inwestycji wynajmu. * Ulica HaRav Sibai, róg Ahad HaAm - wewnętrzna ulica, cicha i bez wyjścia. * Bardzo centralne położenie, w odległości spaceru od ulicy Rothschild, transportu publicznego, centrów handlowych, kawiarni i usług społecznych. * Szczególnie atrakcyjna cena za apartament z windą i parkingiem w centrum miasta. * Cena sprzedaży: 1,750,000

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Raanana, Izrael
od
$2,64M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne occasion
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,640
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,08M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$574,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Dzielnica mieszkaniowa Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Aszdod, Izrael
od
$774,080
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bonne affaire haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Petah Tikva Subdistrict, Izrael
od
$1,33M
Apartament położony w bardzo poszukiwanym obszarze w Kfar Saba Yerouka. W 4-piętrowym budynku butiku 2 min od Raanana, Canyon Ha Yerouka i wszystkie udogodnienia. Bardzo ładna powierzchnia 135 m2 netto [179 m2 arnona]. Duży salon z widokiem na lustro o powierzchni 26 m2. Cieszymy się słońcem…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się