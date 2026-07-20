Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

Nowa sprzedaż wyłącznie Rzadkie okazje w centrum miasta - 3 pokoje z windą i zadaszony parking w tabu tylko 1 750 000 -? Centrum Rishon LeZion * 3-pokojowe mieszkanie. * Około 80 m2. * 5. piętro z 6. * Lift. * Ukryty parking w tabu. * Zachodnia i północna orientacja. * Jasne mieszkanie z dużą ilością naturalnego światła. * Słoneczny podgrzewacz wody. * Mieszkanie wymaga renowacji. * Budynek został odnowiony (na zewnątrz i wewnątrz) przez Kassifa. * Obecnie wynajęty najemcy jakości, który chce pozostać w obiekcie. * Nadaje się zarówno do głównego zamieszkania i inwestycji wynajmu. * Ulica HaRav Sibai, róg Ahad HaAm - wewnętrzna ulica, cicha i bez wyjścia. * Bardzo centralne położenie, w odległości spaceru od ulicy Rothschild, transportu publicznego, centrów handlowych, kawiarni i usług społecznych. * Szczególnie atrakcyjna cena za apartament z windą i parkingiem w centrum miasta. * Cena sprzedaży: 1,750,000