Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

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Nowa sprzedaż wyłącznie
Rzadkie okazje w centrum miasta - 3 pokoje z windą i zadaszony parking w tabu tylko 1 750 000 -?
Centrum Rishon LeZion
* 3-pokojowe mieszkanie.
* Około 80 m2.
* 5. piętro z 6.
* Lift.
* Ukryty parking w tabu.
* Zachodnia i północna orientacja.
* Jasne mieszkanie z dużą ilością naturalnego światła.
* Słoneczny podgrzewacz wody.
* Mieszkanie wymaga renowacji.
* Budynek został odnowiony (na zewnątrz i wewnątrz) przez Kassifa.
* Obecnie wynajęty najemcy jakości, który chce pozostać w obiekcie.
* Nadaje się zarówno do głównego zamieszkania i inwestycji wynajmu.
* Ulica HaRav Sibai, róg Ahad HaAm - wewnętrzna ulica, cicha i bez wyjścia.
* Bardzo centralne położenie, w odległości spaceru od ulicy Rothschild, transportu publicznego, centrów handlowych, kawiarni i usług społecznych.
* Szczególnie atrakcyjna cena za apartament z windą i parkingiem w centrum miasta.
* Cena sprzedaży: 1,750,000
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Riszon le-Cijjon, Izrael
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